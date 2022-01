Diner concert de la Saint Valentin Heiteren Heiteren Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Heiteren

Diner concert de la Saint Valentin Heiteren, 12 février 2022, Heiteren. Diner concert de la Saint Valentin Heiteren

2022-02-12 – 2022-02-12

Heiteren Haut-Rhin Heiteren EUR Dîner compagnie de Nadège et Rémi du groupe « Melodi’om ». Les soirées du 27 août : « Salomé G. » ET 17 septembre : « Jazz’n Cat ». +33 7 67 88 81 76 Dîner compagnie de Nadège et Rémi du groupe « Melodi’om ». Heiteren

dernière mise à jour : 2022-01-24 par Office de tourisme du pays Rhin-Brisach

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Heiteren Autres Lieu Heiteren Adresse Ville Heiteren lieuville Heiteren Departement Haut-Rhin

Heiteren Heiteren Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/heiteren/

Diner concert de la Saint Valentin Heiteren 2022-02-12 was last modified: by Diner concert de la Saint Valentin Heiteren Heiteren 12 février 2022 Haut-Rhin Heiteren

Heiteren Haut-Rhin