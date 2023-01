Dîner-concert Cinq oreilles Auxerre Auxerre Catégories d’Évènement: Auxerre

Yonne 29 29 EUR Une table vivante où l’on cuisine avec amour des produits bio accompagnés de jolis vins singuliers. Et aussi, des concerts réguliers ! Venez profiter d’un délicieux repas cuisiné avec des produits locaux et animé par un concert de musique du monde affranchie, le tout dans une ambiance conviviale. +33 3 86 34 28 47 Restaurant Cantina 4 Quai de la Marine Auxerre

