Dîner-concert « Chico et les gypsies » – Patio de Camargue Arles Arles Catégories d’évènement: 13200

Arles

Dîner-concert « Chico et les gypsies » – Patio de Camargue Arles, 24 septembre 2022, Arles. Dîner-concert « Chico et les gypsies » – Patio de Camargue

51bis Chemin De Barriol Patio de Camargue Arles 13200 Patio de Camargue 51bis Chemin De Barriol

2022-09-24 20:00:00 – 2022-09-24

Patio de Camargue 51bis Chemin De Barriol

Arles

13200 EUR Retrouvez le groupe mythique « Chico & the Gypsies », une fois par mois, au Patio de Camargue, lors d’un Dîner-concert d’1h30 durant lequel le groupe retrace les plus grands tubes gitans et leurs titres actuels.



Résolument festif et envoûtant, ce spectacle d’exception ravit les fans de la première heure tout comme le grand public pour passer un moment inoubliable. Rendez-vous avec Chico et les gypsies pour 1h30 de spectacle. info@patiodecamargue.com +33 4 90 49 51 76 http://www.patiodecamargue.com/ Patio de Camargue 51bis Chemin De Barriol Arles

dernière mise à jour : 2022-09-22 par

Détails Catégories d’évènement: 13200, Arles Autres Lieu Arles Adresse Arles 13200 Patio de Camargue 51bis Chemin De Barriol Ville Arles lieuville Patio de Camargue 51bis Chemin De Barriol Arles Departement 13200

Arles Arles 13200 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Dîner-concert « Chico et les gypsies » – Patio de Camargue Arles 2022-09-24 was last modified: by Dîner-concert « Chico et les gypsies » – Patio de Camargue Arles Arles 24 septembre 2022 13200 51bis Chemin De Barriol Patio de Camargue Arles 13200 Arles

Arles 13200