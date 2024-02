Dîner-concert Cabaret Songs Duo Absinthe Andlau, dimanche 7 avril 2024.

Dîner-concert Cabaret Songs Duo Absinthe Andlau Bas-Rhin

Profitez d’une soirée originale et d’un bon repas !

Duo Absinthe

(dîner-concert) Cabaret Songs

Clarissa WORSDALE, soprano / Motoko HARUNARI, pianiste

« Cabaret Songs Paris 1919 Berlin 1933 », tourne depuis sa création en 2018 entre la France, l’Allemagne et la Belgique et a rencontré un grand succès auprès du public. Il s’agit d’un spectacle de chansons de cabaret franco-allemandes entre les deux guerres.

Le duo Absinthes a été applaudi lors de ses derniers concerts et souvent sollicité d’animer des soirées privées. Comme le nom l’évoque, l’univers musical du duo s’inspire pleinement des esthétiques du début du 20eme siècle, période de bouleversements créatifs, où les moirures de la littérature décadente côtoient les fulgurances de la modernité naissante. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 19:00:00

fin : 2024-04-07 22:00:00

6 route du Hohwald

Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est lespesbistrot@gmail.com

