Dîner concert Boulon

Calvados

Dîner concert Boulon, 26 février 2022, Boulon.

2022-02-26 19:00:00 – 2022-02-26 21:30:00

Boulon Calvados Boulon Concert repas organisé le samedi 26 février prochain à Boulon, animé par Le Petit Chœur : voix, piano et percussions. Concert repas organisé le samedi 26 février prochain à Boulon, animé par Le Petit Chœur : voix, piano et percussions. lepetitchoeur.caen@gmail.com +33 6 19 70 95 70 Concert repas organisé le samedi 26 février prochain à Boulon, animé par Le Petit Chœur : voix, piano et percussions. Boulon

