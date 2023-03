Dîner concert – Bézèd’h à la saint patrick Ribeauvillé Catégories d’Évènement: 68150

Ribeauville

Dîner concert – Bézèd’h à la saint patrick, 18 mars 2023, Ribeauvillé . Dîner concert – Bézèd’h à la saint patrick RD 106 Ribeauvillé 68150

2023-03-18 – 2023-03-18 Ribeauvillé

68150 EUR Venez fêter le célèbre Saint Patron des Irlandais avec le groupe de rock celtique festif Bézèd’h. Venez fêter le célèbre Saint Patron des Irlandais avec le groupe de rock celtique festif Bézèd’h. Ribeauvillé

dernière mise à jour : 2023-03-04 par

Détails Catégories d’Évènement: 68150, Ribeauville Autres Lieu Ribeauvillé Adresse RD 106 Ribeauvillé 68150 Ville Ribeauvillé Departement 68150 Lieu Ville Ribeauvillé

Ribeauvillé Ribeauvillé 68150 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ribeauville /

Dîner concert – Bézèd’h à la saint patrick 2023-03-18 was last modified: by Dîner concert – Bézèd’h à la saint patrick Ribeauvillé 18 mars 2023 68150 RD 106 Ribeauvillé 68150 Ribeauville

Ribeauvillé 68150