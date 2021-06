Aubagne Villa Estello Aubagne, Bouches-du-Rhône Dîner concert / Basilic Swing Villa Estello Aubagne Catégories d’évènement: Aubagne

Dîner succulent et intimiste concocté par le Chef avec Basilic Swing au complet sur la terrasse de la Villa Estello. Basilic swing vous dévoilera en avant-première et en exclusivité son nouveau répertoire jazz manouche-tzigane-klezmer. Réservez immédiatement vos places car il n’y a que 40 couverts ! Réservations : 09 86 74 15 05 [https://www.facebook.com/villaestello.fr](https://www.facebook.com/villaestello.fr) [https://www.villa-estello-restaurant-aubagne.com/](https://www.villa-estello-restaurant-aubagne.com/)… ♫JAZZ MANOUCHE♫ Villa Estello 635 D8N Quartier La Tourtelle, 13400 Aubagne Aubagne Camp Major Bouches-du-Rhône

2021-07-16T19:30:00 2021-07-16T22:00:00

