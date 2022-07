Dîner-concert avec Press Play

2022-07-15 19:00:00 – 2022-07-15 23:00:00 Soyez de cette soirée festive autour d’un bon petit plat, en écoutant le renommé groupe « Press Play ». Le groupe Press Play, un habitué maintenant de Lignières, revient avec du rock, pop, funk et soul pour animer votre soirée et dîner concocté par le restaurant La Fontaine des Amis.

Réservation fortement recommandée.

