Dîner-concert avec Noir Cerise

2022-08-27 19:00:00 – 2022-08-27 23:00:00 Dans vos assiettes, pêle-mêle : jazz, blues, reggae, rock, pop, bossa… servis par 3 interprètes et compositeurs, mais aussi une mise en bouche des spécialités de la Fontaine des Amis. De la musique éclectique pour un concert joyeux et mordant donné par 3 musiciens-chanteurs et un dîner aux saveurs voyageuses. Tout un programme…

