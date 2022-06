Dîner-concert avec Nataly.C et Christophe Lignières Lignières Catégories d’évènement: Cher

Lignières

Dîner-concert avec Nataly.C et Christophe Lignières, 2 juillet 2022, Lignières. Dîner-concert avec Nataly.C et Christophe

Grande Rue Lignières Cher

2022-07-02 19:00:00 – 2022-07-02 23:00:00 Lignières

Cher Vous échapperez aux lourdeurs de l’été et des actualités en participant à ce dîner-concert basé sur les années disco qui vous parleront certainement et les artistes seront là pour vous distraire un maximum. Une soirée disco qui émoustille les souvenirs des anciens mais pas que… et qui accompagne un bon dîner entre amis.

Réservation recommandée ! +33 2 48 61 84 52 Vous échapperez aux lourdeurs de l’été et des actualités en participant à ce dîner-concert basé sur les années disco qui vous parleront certainement et les artistes seront là pour vous distraire un maximum. office de tourisme de Lignières

Lignières

dernière mise à jour : 2022-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Lignières Other Lieu Lignières Adresse Grande Rue Lignières Cher Ville Lignières lieuville Lignières Departement Cher

Lignières Lignières Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lignieres/

Dîner-concert avec Nataly.C et Christophe Lignières 2022-07-02 was last modified: by Dîner-concert avec Nataly.C et Christophe Lignières Lignières 2 juillet 2022 Grande Rue Lignières Cher

Lignières Cher