Lignières Lignières Cher, Lignières Dîner-concert avec le groupe “Press Play” Lignières Lignières Catégories d’évènement: Cher

Lignières

Dîner-concert avec le groupe “Press Play” Lignières, 4 septembre 2021, Lignières. Dîner-concert avec le groupe “Press Play” 2021-09-04 18:30:00 – 2021-09-04 21:30:00

Lignières Cher Lignières 25 EUR 25 La Fontaine des Amis (reprise du restaurant Les Trois Perdrix) vous promet une belle soirée estivale mais prenez soin de réserver! Un premier dîner-concert pour ce nouveau restaurant ouvert depuis le 20 août dernier. Le groupe de pop rock funk soul, Press Play animera ce dîner. +33 2 48 60 28 87 La Fontaine des Amis (reprise du restaurant Les Trois Perdrix) vous promet une belle soirée estivale mais prenez soin de réserver! Office de Tourisme de Lignières dernière mise à jour : 2021-08-22 par OT LIGNIERES

Détails Catégories d’évènement: Cher, Lignières Autres Lieu Lignières Adresse Ville Lignières lieuville 46.75237#2.1786