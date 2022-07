Dîner-concert avec Jimy Jo Lignières Lignières Catégories d’évènement: Cher

Lignières

Dîner-concert avec Jimy Jo Lignières, 6 août 2022, Lignières. Dîner-concert avec Jimy Jo

47 Grande Rue Lignières Cher

2022-08-06 19:00:00 – 2022-08-06 23:00:00 Lignières

Cher EUR Plongez vous dans les années 70 tout en dégustant votre dîner concocté par la famille Durston de La Fontaine des Amis. Les années musique 70 seront au programme de ce dîner-concert animé par Jimy Jo.

Réservation indispensable. +33 2 48 61 84 52 Plongez vous dans les années 70 tout en dégustant votre dîner concocté par la famille Durston de La Fontaine des Amis. AD2T

Lignières

dernière mise à jour : 2022-06-29 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Lignières Autres Lieu Lignières Adresse 47 Grande Rue Lignières Cher Ville Lignières lieuville Lignières Departement Cher

Lignières Lignières Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lignieres/

Dîner-concert avec Jimy Jo Lignières 2022-08-06 was last modified: by Dîner-concert avec Jimy Jo Lignières Lignières 6 août 2022 47 Grande Rue Lignières Cher

Lignières Cher