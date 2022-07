Dîner-concert avec Anthony Fraysse

2022-07-30 19:00:00 – 2022-07-30 23:00:00 Le généreux restaurant « La Fontaine des Amis » vous promet une soirée pleine de charme avec Anthony Fraysse et ses propres chansons comme ses interprétations de Barbara, Cabrel ou encore Christophe… Un dîner-concert aux accents de la variété française avec le jeune interprète, Anthony Fraysse, déjà bien sollicité, preuve de son talent! Des chansons bien à lui également au programme.

Réservation très recommandée !

