Dîner-concert avec Alcaz Le Palun, 4 mars 2023, Marignane .

Dîner-concert avec Alcaz

2023-03-04 – 2023-03-04

En référence à l’Alcazar, ce duo marseillais (de chanson pop francophone) va en étonner plus d’un par son originalité artistique et son humanité. Créé, il y a un peu plus de 20 ans suite à la rencontre de Viviane Cayol et Jean-Yves Liévaux, leurs textes, leurs musiques écrits et composés par l’une ou l’autre, leur complicité universelle touchent au cœur.



Toute l’équipe du restaurant Le Palun vous garantit une ambiance chaleureuse et conviviale .

Le restaurant « Le Palun » a le grand privilège de recevoir et de pouvoir vous proposer le duo Alcaz : « une chanson française Nomad’ Love. Un concert à voir pour s’entendre ».

Une soirée « les pieds sous la table » en musique à ne pas manquer !

