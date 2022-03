DÎNER CONCERT AU COELHO Machecoul-Saint-Même Machecoul-Saint-Même Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Richard vous invite à passer un moment chaleureux et convivial avec les chansons de Renaud. Il fera également un petit clin d'œil aux chansons de Georges Brassens que Renaud a beaucoup chanté. Entrée libre – Menu au choix 25€

Dîner concert au Restaurant LE COELHO à Machecoul-Saint-Même

+33 2 40 31 44 79

