Dîner concert Andlau, 6 mai 2022, Andlau.

Dîner concert Andlau

2022-05-06 19:30:00 – 2022-05-06 23:30:00

Andlau Bas-Rhin Andlau

0 EUR Le flower-power-trio Woodstork vous transporte au cœur des seventies dans une ambiance folk, pop, rock, blues avec quelques zestes de jazz.

Clin d’œil au célèbre festival américain et (objectivement) à la plus belle des régions, les musiciens de Woodstork (littéralement “cigogne des bois”) revisitent en mode acoustique les succès d’artistes et de groupes légendaires tels que The Beatles, Bill Withers, Black Sabbath, Bob Dylan, Bob Marley, Cat Stevens, Eric Clapton, Cream, Creedence, Deep Purple, The Doors, Iron Butterfly, Janis Joplin, Jethro Tull, Jimi Hendrix, The Kinks, Neil Young, Otis Reding, Pink Floyd, Procol Harum, Queen, The Rolling Stones, Steppenwolf, T Rex, Ten CC, Ten years after, …

Menu et petite carte

Concert

+33 3 88 08 93 23

Le flower-power-trio Woodstork vous transporte au cœur des seventies dans une ambiance folk, pop, rock, blues avec quelques zestes de jazz.

Clin d’œil au célèbre festival américain et (objectivement) à la plus belle des régions, les musiciens de Woodstork (littéralement “cigogne des bois”) revisitent en mode acoustique les succès d’artistes et de groupes légendaires tels que The Beatles, Bill Withers, Black Sabbath, Bob Dylan, Bob Marley, Cat Stevens, Eric Clapton, Cream, Creedence, Deep Purple, The Doors, Iron Butterfly, Janis Joplin, Jethro Tull, Jimi Hendrix, The Kinks, Neil Young, Otis Reding, Pink Floyd, Procol Harum, Queen, The Rolling Stones, Steppenwolf, T Rex, Ten CC, Ten years after, …

Menu et petite carte

Andlau

dernière mise à jour : 2022-04-07 par Office de tourisme du pays de Barr