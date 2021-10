Laon Laon Aisne, Laon Dîner-concert à Laon : “Vigor Hugo” Laon Laon Catégories d’évènement: Aisne

Dîner-concert à Laon : "Vigor Hugo"
29 octobre 2021

La singularité de cet homme-orchestre ? Il est le seul one-man-band à pouvoir jouer debout pendant plusieurs heures, en équilibre sur des pédales de batterie, passant du blues, au hip-hop, enchainant les rythmes vaudoo modernes et les blagues douteuses. Tout ça en tapant sur des cymbales avec sa tête ou sa guitare. L'essayer, c'est l'adopter: sans colorants ni conservateurs, à consommer sans modération ! A retrouver à La FabriK ! (réservation indispensable)

