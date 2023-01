Dîner-concert à Laon : “Songs Quartet” Laon, 10 février 2023, Laon .

Dîner-concert à Laon : “Songs Quartet”

111 avenue Charles de Gaulle Laon Aisne

2023-02-10 – 2023-02-10

Laon

Aisne

0 0 Le projet Songs Quartet propose de réunir Claude Nougaro et Audiberti.

Et c’est une voix de femme, Karine Tassan, qui parle et qui chante (avec Alain Siegel au clavier et arrangements, Rémi Gadret à la basse électrique et Fabien Humbert à la batterie)…

A retrouver à La FabriK dès 20h30 ! (réservation indispensable)

+33 3 23 23 35 20

