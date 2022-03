Dîner-concert à Laon : “Courbes et cordes” Laon Laon Catégories d’évènement: Aisne

Laon

Dîner-concert à Laon : “Courbes et cordes” Laon, 11 mars 2022, Laon. Dîner-concert à Laon : “Courbes et cordes” Laon

2022-03-11 – 2022-03-11

Laon Aisne 0 0 Créé en 2017, ce duo atypique se lance dans l’exercice périlleux du “Voice’nd Bass” et déshabille quelques standards de jazz, de la pop 60’s et des musiques du Monde dans un duo intimiste et funambule… A retrouver à La FabriK dès 20h30 ! (réservation indispensable) Créé en 2017, ce duo atypique se lance dans l’exercice périlleux du “Voice’nd Bass” et déshabille quelques standards de jazz, de la pop 60’s et des musiques du Monde dans un duo intimiste et funambule… A retrouver à La FabriK dès 20h30 ! (réservation indispensable) +33 3 23 23 35 20 Créé en 2017, ce duo atypique se lance dans l’exercice périlleux du “Voice’nd Bass” et déshabille quelques standards de jazz, de la pop 60’s et des musiques du Monde dans un duo intimiste et funambule… A retrouver à La FabriK dès 20h30 ! (réservation indispensable) DR

Laon

dernière mise à jour : 2022-02-23 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Laon Autres Lieu Laon Adresse Ville Laon lieuville Laon Departement Aisne

Laon Laon Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laon/

Dîner-concert à Laon : “Courbes et cordes” Laon 2022-03-11 was last modified: by Dîner-concert à Laon : “Courbes et cordes” Laon Laon 11 mars 2022 Aisne Laon

Laon Aisne