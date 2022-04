Dîner-concert à Laon : “Ces Mrs William” Laon Laon Catégories d’évènement: Aisne

Laon

Dîner-concert à Laon : “Ces Mrs William” Laon, 29 avril 2022, Laon. Dîner-concert à Laon : “Ces Mrs William” Laon

2022-04-29 – 2022-04-29

Laon Aisne 0 0 Une balade au cœur de la chanson française à texte des années 40 à 75 en compagnie de Michel Berte (du groupe Zic Zazou) et Denis Solau ! A retrouver à La FabriK dès 20h30 ! (réservation indispensable) Une balade au cœur de la chanson française à texte des années 40 à 75 en compagnie de Michel Berte (du groupe Zic Zazou) et Denis Solau ! A retrouver à La FabriK dès 20h30 ! (réservation indispensable) +33 3 23 23 35 20 Une balade au cœur de la chanson française à texte des années 40 à 75 en compagnie de Michel Berte (du groupe Zic Zazou) et Denis Solau ! A retrouver à La FabriK dès 20h30 ! (réservation indispensable) DR

Laon

dernière mise à jour : 2022-04-19 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Laon Autres Lieu Laon Adresse Ville Laon lieuville Laon Departement Aisne

Laon Laon Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laon/

Dîner-concert à Laon : “Ces Mrs William” Laon 2022-04-29 was last modified: by Dîner-concert à Laon : “Ces Mrs William” Laon Laon 29 avril 2022 Aisne Laon

Laon Aisne