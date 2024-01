Dîner-concert à Laon avec le Camille Geoffroy trio Laon, vendredi 16 février 2024.

Un concert en hommage à Michel Petrucciani, disparu il y a 25 ans cette année.

Il était un pianiste de jazz français intimiste, lyrique et impétueux. Malgré sa grave maladie osseuse, il avait développé un toucher délicat et subtil combiné à une attaque puissante lui conférant un son incisif et métallique. Un musicien de jazz exceptionnel dans la lignée de Bill Evans, Oscar Peterson et Keith Jarrett.

Camille Geoffroy (piano) relève le défi de lui rendre hommage, entouré de Fred Liebert (contrebasse) et Jean-Philippe « Daddy » Lepreux (batterie)…

A retrouver à La FabriK dès 20h30 ! (réservation indispensable)0 .

111 avenue Charles de Gaulle

Laon 02000 Aisne Hauts-de-France

Début : 2024-02-16 20:30:00

fin : 2024-02-16



