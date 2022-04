Dîner concert à l’Antre II Aire-sur-l’Adour, 9 avril 2022, Aire-sur-l'Adour.

Dîner concert à l’Antre II Aire-sur-l’Adour

2022-04-09 20:00:00 – 2022-04-09 23:00:00

Aire-sur-l’Adour Landes

EUR 25 L’antre II organise un dîner-concert et vous attend avec des chants basques et un délicieux menu :

Duo de charcuterie et fromage de brebis à l’ail des Ours

Axoa de veau et ses pommes de terre au piment d’espelette

Crème catalane et biscuit sablé à la confiture de cerise noire

25€ par personne

Venez écoutez le groupe Iturri Lagunak pendant votre repas !

Infos et réservation au 05 58 46 10 36

l’antre II

Aire-sur-l’Adour

