Jaillans Jaillans Drôme, Jaillans Diner Concer avec Sébastiano Rosello Jaillans Jaillans Catégories d’évènement: Drôme

Jaillans

Diner Concer avec Sébastiano Rosello Jaillans, 5 septembre 2021, Jaillans. Diner Concer avec Sébastiano Rosello 2021-09-05 11:00:00 11:00:00 – 2021-09-05 15:00:00 15:00:00 La Bonne Ambiance 45 Rue de la Jaille

Jaillans Drôme DIMANCHE 05 SEPTEMBRE

11h – 15h

Retrouvons-nous à JAILLANS avec “LA BONNE AMBIANCE” Espagnole et son chanteur SEBASTIANO ROSELLO

Menu PAÊLLA (RESERVATIONS CONSEILLEÉS) labonneambiance26@hotmail.com dernière mise à jour : 2021-08-31 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Jaillans Autres Lieu Jaillans Adresse La Bonne Ambiance 45 Rue de la Jaille Ville Jaillans lieuville 45.02892#5.17444