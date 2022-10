Dîner/comédie « Banana’s sisters & Co, 18 mars 2023, .

Dîner/comédie « Banana’s sisters & Co



2023-03-18 19:30:00 19:30:00 – 2023-03-18

Venez découvrir le diner/spectacle des Bananas Sisters & Co, un show déluré qui donne la banane ! Anne-Sacha et Chantal sont deux artistes de cabaret aux multiples talents. Chanteuses, danseuses, acrobates, magiciennes et comédiennes, leurs numéros s’enchainent dans un tourbillon humoristique et déjanté. Un programme qui semble tout tracé… mais tout peut changer avec l’arrivée inattendue de Charles, un serveur ambitieux aux talents cachés… Ces 3 artistes professionnels très talentueux et polyvalents sont tous issus et diplômés de conservatoires nationaux… Sans oublier la mascotte du tambour, Olive du Mont d’Ancre la petite chienne Beagle déjà bien connue du public !

