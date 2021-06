Paris La Recyclerie Paris Dîner coaching : réduire l’empreinte carbone de mes repas La Recyclerie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Connaissez-vous le contenu carbone de votre assiette ? Savez-vous distinguer les produits à fort impact environnemental et ceux bons pour la planète ? Comment faire pour se nourrir tout en limitant son impact sur le climat ? La question n’est pas simple et bouscule souvent nos habitudes. Venez donc échanger avec nous le mercredi 30 juin de 19h00 à 20h30 lors d’un dîner-coaching pour découvrir ce qui participe aux émissions de Gaz à Effet de Serre de nos assiettes et comprendre les actions clés pour réduire l’empreinte carbone de notre alimentation. Pour connaitre son empreinte carbone et celle de son alimentation, c’est ici : https://nosgestesclimat.fr/ Si la votre est dans la moyenne française (11 tonnes), bien au-dessus ou légèrement en dessous, notre coaching individuel est fait pour vous ! A travers un cycle et tout au long de l’année, nous vous accompagnerons pour réduire votre empreinte carbone et ainsi limiter votre impact sur l’environnement. Animations -> Atelier / Cours La Recyclerie 83 boulevard Ornano Paris 75018

