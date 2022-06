Diner-coaching : Estimer et réduire mon empreinte carbone ! La REcyclerie, 7 juin 2022, Paris.

Le mardi 07 juin 2022

de 19h00 à 21h00

. payant 12€

Venez découvrir votre empreinte et échanger avec nous le 7 juin de 19h00 à 21h00 autour d’un diner-coaching à la Recyclerie (restauration sur place, à vos frais). Vous comprendrez facilement ce qui contribue ou non au réchauffement climatique et repartirez avec des actions clés pour réduire votre empreinte carbone !

INSCRIPTIONS www.helloasso.com/associations/les-amis-recycleurs-old/evenements/diner-coaching-estimer-et-reduire-mon-empreinte-carbone-1

Connaissez-vous votre empreinte carbone ? Savez-vous quels aspects de votre mode de vie sont bons pour la planète et quels sont ceux qui ne le sont pas ? Comment se nourrir, se déplacer, consommer de manière responsable en limitant son impact sur le climat ? Ces questions ne sont pas simples et bousculent souvent nos habitudes.

Prenez de l’avance, calculez votre empreinte carbone en 5 minutes : https://nosgestesclimat.fr/

Si la vôtre est dans la moyenne française (11 tonnes), bien au-dessus ou légèrement en dessous, notre atelier est fait pour vous !

♻️ Alimentation, déplacements, logement, consommation, pratiques numériques, nous ne laisserons aucun sujet de côté et nous découvrirons que les actions pour agir sont nombreuses.

Profitez-en pour poser toutes vos questions ! Des moments d’échanges entre participants et avec les intervenants sont prévus pendant le repas.

Prêt·e à relever le défi ? Inscrivez-vous gratuitement (seulement 12 places disponibles) !

INFOS PRATIQUES

Ancienne gare de la Petite Ceinture réhabilitée depuis 2014 en tiers-lieu d’expérimentation éco-responsable, La REcyclerie sensibilise et mobilise le grand public aux enjeux et alternatives d’une société plus responsable et plus durable de manière ludique et non culpabilisante.

Plus d’infos : www.larecyclerie.com

C’EST OÙ ?

83 boulevard Ornano 75018 Paris

Métro : Ligne 4 arrêt Porte de Clignancourt

Tram : T3 arrêt Porte de Clignancourt

Bus : 85 et 56

Vélib : Station N° 18032 Face 59, rue Belliard

⌚️ LES HORAIRES DE LA RECYCLERIE

Lundi – jeudi : 8:00 – 0:00

Vendredi : 8:00 – 02:00

Samedi : 12:00 – 02:00

Dimanche : 11:00 – 22:00

Programmation : programmation@larecyclerie.com

La REcyclerie 83 boulevard Ornano 75018 Paris

Contact : https://fb.me/e/1KOgh6ZaS www.helloasso.com/associations/les-amis-recycleurs-old/evenements/diner-coaching-estimer-et-reduire-mon-empreinte-carbone-1

diner coaching