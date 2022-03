Dîner caritatif au profit de l’association “Les enfants d’Ukraine” Pennedepie Pennedepie Catégories d’évènement: Calvados

Pennedepie

Dîner caritatif au profit de l’association “Les enfants d’Ukraine” Pennedepie, 23 mars 2022, Pennedepie. Dîner caritatif au profit de l’association “Les enfants d’Ukraine” Pennedepie

2022-03-23 19:30:00 – 2022-03-23

Pennedepie Calvados Nous sommes tous témoins d’une guerre injustifiée aux frontières de l’Europe et l’équipe des « Jardins de Coppélia » souhaite apporter son soutien au peuple ukrainien qui subit des attaques meurtrières. Face à ce constat dramatique sur le plan humain, au déchirement d’une Nation tout entière, nous avons décidé de nous mobiliser avec notre savoir-faire. Organisation d’un dîner caritatif au tarif de 100€ / personne, réalisé par le Chef Damien Fremont, en présence de Mathieu Stepson, magicien « close-up » (grâce à la mobilisation de l’agence événementielle « Les Photophores ») pour animer la soirée du mercredi 23 mars 2022. Ce dîner sera en grande partie réalisé grâce aux matières premières fournies par les partenaires habituels : Culinaries (vins naturels), Le Manoir d’Apreval (cidre, jus de pomme, …), Circuit Court (viandes), Good Epices (épices et poivres), Le Claquos (fromage). Réalisation également d’une vente aux enchères en collaboration avec l’étude Beaussant Lefèvre & associés située à Caen en présence de Théo Lavignon, Commissaire-priseur au sein de l’étude, où des lots seront proposés par nos partenaires dont ROCHE BOBOIS, GARANCIA, Bellorr, Bijouterie LEPAGE, Sauge Maroquinerie, Bouilles d’Amour, Team Active, Imprimerie Marie, Eclosion Fleuriste, etc . L’ensemble des dons seront reversés à l’association « Les Enfants d’Ukraine » installée près de Caen, qui se mobilise actuellement pour fournir des vivres et du matériel médical aux familles. Les dons collectés permettront de procéder au paiement des transporteurs pour fournir le matériel de première nécessité et assurer l’accueil des familles de réfugiés. Pour aider les familles meurtries par cette guerre, soutenez la cause ! Nous sommes tous témoins d’une guerre injustifiée aux frontières de l’Europe et l’équipe des « Jardins de Coppélia » souhaite apporter son soutien au peuple ukrainien qui subit des attaques meurtrières. Face à ce constat dramatique sur le plan… hello@jardins-coppelia.com +33 9 85 60 23 00 Nous sommes tous témoins d’une guerre injustifiée aux frontières de l’Europe et l’équipe des « Jardins de Coppélia » souhaite apporter son soutien au peuple ukrainien qui subit des attaques meurtrières. Face à ce constat dramatique sur le plan humain, au déchirement d’une Nation tout entière, nous avons décidé de nous mobiliser avec notre savoir-faire. Organisation d’un dîner caritatif au tarif de 100€ / personne, réalisé par le Chef Damien Fremont, en présence de Mathieu Stepson, magicien « close-up » (grâce à la mobilisation de l’agence événementielle « Les Photophores ») pour animer la soirée du mercredi 23 mars 2022. Ce dîner sera en grande partie réalisé grâce aux matières premières fournies par les partenaires habituels : Culinaries (vins naturels), Le Manoir d’Apreval (cidre, jus de pomme, …), Circuit Court (viandes), Good Epices (épices et poivres), Le Claquos (fromage). Réalisation également d’une vente aux enchères en collaboration avec l’étude Beaussant Lefèvre & associés située à Caen en présence de Théo Lavignon, Commissaire-priseur au sein de l’étude, où des lots seront proposés par nos partenaires dont ROCHE BOBOIS, GARANCIA, Bellorr, Bijouterie LEPAGE, Sauge Maroquinerie, Bouilles d’Amour, Team Active, Imprimerie Marie, Eclosion Fleuriste, etc . L’ensemble des dons seront reversés à l’association « Les Enfants d’Ukraine » installée près de Caen, qui se mobilise actuellement pour fournir des vivres et du matériel médical aux familles. Les dons collectés permettront de procéder au paiement des transporteurs pour fournir le matériel de première nécessité et assurer l’accueil des familles de réfugiés. Pour aider les familles meurtries par cette guerre, soutenez la cause ! coppelia

Pennedepie

dernière mise à jour : 2022-03-12 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Pennedepie Autres Lieu Pennedepie Adresse Ville Pennedepie lieuville Pennedepie Departement Calvados

Pennedepie Pennedepie Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pennedepie/

Dîner caritatif au profit de l’association “Les enfants d’Ukraine” Pennedepie 2022-03-23 was last modified: by Dîner caritatif au profit de l’association “Les enfants d’Ukraine” Pennedepie Pennedepie 23 mars 2022 Calvados Pennedepie

Pennedepie Calvados