Eur Samedi 5 novembre : BERNON – Dîner cabaret spectacle à l’Usine. Ouverture des portes à 19h. Début du spectacle à 20h30. Des plumes, des strass, des paillettes et des chansons inoubliables en live, un « spectacle cabaret musical » original ! Les artistes de la troupe du Show Franck Derivault vont vous séduire et vous surprendre avec leur show mêlant talent, sourires, énergie, musique live et bonne humeur. Des danseuses, des musiciens, chanteur, chanteuse, du French cancan à Freddy Mercury, en passant par Mozart version guitare rock aux plumes féériques, et bien d’autres surprises à découvrir, tous les goûts seront comblés. Vous allez chanter avec eux, vous allez vibrer avec eux et surtout vous allez partager leur rêve féérique le temps de ce spectacle cabaret pas comme les autres. Alors venez vous divertir, venez vous émerveiller, venez vous dépayser devant ce show dynamique et réjouissant.

Tarif : 55 € Repas (hors boissons) + Spectacle – Tarif Adulte / 35 € Repas (hors boissons) + Spectacle – Tarif Enfant (de 10 à 15 ans) / 39 € Spectacle seul – Tarif Adulte (à partir de 16 ans) / 23 € Spectacle seul – Tarif Enfant (de 10 à 15 ans).

Repas :

Entrée : Terrine au deux saumons, crème de citron aneth – Plat : Filet mignon de porc, réduction de ratafia de champagne au romarin – Assiette de fromages – Dessert : Entremet pommes/spéculos

Contact : +33 (0)3 25 77 87 48 – bonjour@usine-bernon.fr

