Samedi 8 juin BERNON Dîner cabaret spectacle « Extravadanse » à l’Usine. Ouverture des portes à 19h. Repas et spectacle à 21h. Découvrez Extravadanse , la nouvelle création Cabaret Concert du Show Franck Derivault. Un spectacle dynamique, étonnant et séduisant mené avec talent par nos sympathiques et charmants artistes. Nos danseuses et musiciens accompagnés par notre chanteur, chanteuse, danseur, vous emmèneront dans leur affriolant tourbillon de danses, de plumes, de chansons, de performances et toujours avec leur légendaire bonne humeur. Si vous rêvez d’évasion avec une touche d’Extraordinaire, vous allez adorer retrouver nos artistes de la troupe du Show Franck Derivault dans ce nouveau spectacle Extravadanse , mais on ne vous en dit pas plus, le reste est à découvrir sur place. Réservez votre voyage et laissez vous aller, l’Usine s’occupe de vous ! Tarifs adulte de 59 € à 130 € / enfant 4 ans gratuit. Contact +33 (0)3 25 77 87 48 bonjour@usine-bernon.fr 59 59 Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 19:00:00

fin : 2024-06-08

1 route de Coussegrey

Bernon 10130 Aube Grand Est bonjour@usine-bernon.fr

L’événement Dîner cabaret « Extravadanse » Bernon a été mis à jour le 2024-03-16 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance