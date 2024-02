Dîner bavarois et soirée dansante salle Maison du temps libre Rochechouart, samedi 9 mars 2024.

Dîner bavarois et soirée dansante salle Maison du temps libre Rochechouart 9 et 10 mars

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-09 20:00

Fin : 2024-03-10 23:59

ROCHECHOUART. Grand repas Bavarois. Samedi 09 mars 2024. Maison du Temps Libre 20H 9 et 10 mars 1

https://animusicpassion.wixsite.com/monsite

ROCHECHOUART

Grand repas Bavarois

Samedi 09 mars 2024

Maison du Temps Libre

20H

Ambiance taverne garantie avec l’orchestre « AniM’unich »

Dîner bavarois et soirée dansante,

organisé par le Comité de Jumelage Rochechouart Oettingen

*Apéritif et ses amuses bouches

*Choucroute royale

*Forêt noire

*Café

23€ adulte

10€ -12 ans

Réservations:

06.52.04.14.26

06.23.89.39.23

salle Maison du temps libre 40 avenue jean jaures Rochechouart 87600 Haute-Vienne