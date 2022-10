Dîner aux Chandelles L’automne Doré Les Eyzies Les Eyzies Catégories d’évènement: Dordogne

2022-10-29 19:45:00

Dordogne Au menu de ce dîner :

Apéritif aux bulles, verrine thaï d’automne, verrine gésiers exotiques

La courge magique, aux châtaignes, pignons et paillettes d’or

Balnquette de sanglier au safran; carottes jaunes et tagliatelles

Desser chocolat pépites d’orange confite

2 verres de vin par personne, eau et café. Produits de saison, cadre unique et insolite, cavités chauffées en cas de fraîcheur, animation autour de la Samain (fête Celte)

(Si vous êtes végétarien, dites le nous !) Places limitées. Réservation obligatoire. Produits de saison, cadre unique et insolite, cavités chauffées en cas de fraîcheur, animation autour de la Samain (fête Celte). (Si vous êtes végétarien, dites le nous !) +33 6 81 74 77 35 ©Adriano Gadini de Pixabay

