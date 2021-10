Reims Reims Marne, Reims Dîner au St Petersbourg chez Veuve Clicquot Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Dîner au St Petersbourg chez Veuve Clicquot 2021-10-30 19:00:00 – 2021-10-30 01:00:00 Le St Pétersbourg 1 Rue Albert Thomas

Reims Marne

Reims Marne Quoi de mieux pour fêter le retour de l’automne qu’un dîner spécial ? Au programme, un dîner électrique suivi d’un Clicquot by night sur le thème des 80’s. Apéritif : Veuve Clicquot Brut Carte Jaune

Mini burger Noir (pain noir, roquette, volaille cheddar orange)

Gambas avec tempura au charbon actif

Entrée : Veuve Clicquot Brut Carte Jaune

Raviole de foie gras siphon encre de seiche

St jacques, écrasé de vitelotte, émulsion eau mer (écume blanche), chips de légumes colorées

Plats : Veuve Clicquot Brut Rosé

Veau braisé, légumes mibrasa (carotte, potimarron etc…), sauce jus de viande réduis arabica ou lièvre à la royal

Assiette de légumes du potager façon mibrasa

Dessert : Veuve Clicquot Brut Rosé

Le Black and Yellow Les plus belles tenues seront récompensées ! Nombre de places limité. Réservez dès maintenant vos places sur la billetterie en ligne. experiences@moethennessy.com https://www.veuveclicquot.com/fr-fr/d%C3%AEner-au-st-petersbourg dernière mise à jour : 2021-10-19 par

