Dîner au coeur du vignoble Nothalten, 14 juillet 2022, Nothalten.

Dîner au coeur du vignoble Nothalten

2022-07-14 – 2022-08-31

Nothalten Bas-Rhin Nothalten

EUR Qui, n’a jamais rêvé de déguster un bon vin dans un décor idyllique, le visage baigné par les rayons du soleil ? Partez à la découverte de nos caves, du vignoble et profitez d’un dîner inoubliable au cœur du vignoble. Nous vous ferons découvrir notre chais et poursuivrons avec une balade commentée dans les vignes. Nous arriverons ensuite au sommet du Grand Cru Muenchberg, plus beau point de vue des environs. C’est ici que nous partagerons un moment convivial, autour des bons plats du chef de La Petite Auberge du Hohwald accompagnés de nos vins. On vous attend ! Munissez vous d’une paire de basket, d’un couvre chef, d’une petite laine et de votre bonne humeur. Uniquement sur réservation la veille avant 11h auprès du Domaine. Accueil de groupe possible, min 10 personnes & max 20 personnes.

Balade dans les vignes suivie d’un dîner

+33 3 88 92 49 89

Nothalten

