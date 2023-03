Dîner Accords Mets et Vins Pays de Loire Perrigny-sur-Loire Perrigny-sur-Loire Catégories d’Évènement: Perrigny-sur-Loire

Saône-et-Loire Perrigny-sur-Loire EUR 65 Venez découvrir ou redécouvrir les saveurs du Pays de Loire le samedi 11 Mars à partir de 19h30.

Nous aurons le plaisir d’avoir Anne- Sophie Lacroix Baudrion pour nous présenter une superbe sélection de vins qui complimentera les plats de Julien. Au menu Rillettes du Mans maison



Sandre au beurre blanc



Chèvre du Pays de Loire



Poire pochée au vin rouge Prix 65€ par personne sur réservation. contact@lesbonsvivants-perrigny.fr +33 3 85 84 97 27 http://www.lesbonsvivants-perrigny.fr/ Perrigny-sur-Loire

