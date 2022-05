Dinard Opening 2022 Dinard Dinard Catégories d’évènement: Dinard

Ille-et-Vilaine

Dinard Opening 2022 Dinard, 4 août 2022, Dinard. Dinard Opening 2022 Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson Dinard

2022-08-04 – 2022-08-12 Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson

Dinard Ille-et-Vilaine En 2022, le festival Dinard Opening revient pour une deuxième édition ! Billetterie à partir du 24 mai 2022 Du jeudi 4 au vendredi 12 août 2022 – Dinard +33 2 99 16 30 58 http://www.dinardopeningfestival.fr/ En 2022, le festival Dinard Opening revient pour une deuxième édition ! Billetterie à partir du 24 mai 2022 Du jeudi 4 au vendredi 12 août 2022 – Dinard Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson Dinard

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: Dinard, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Dinard Adresse Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson Ville Dinard lieuville Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson Dinard Departement Ille-et-Vilaine

Dinard Dinard Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dinard/

Dinard Opening 2022 Dinard 2022-08-04 was last modified: by Dinard Opening 2022 Dinard Dinard 4 août 2022 dinard ille-et-vilaine

Dinard Ille-et-Vilaine