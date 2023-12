Concert Duo LUZ Chanson française humaniste , Rythm’n folk L’Ourse Médiathèque : Dinard Catégories d’Évènement: Dinard

Ille-et-Vilaine Concert Duo LUZ Chanson française humaniste , Rythm’n folk L’Ourse Médiathèque : Dinard, 20 décembre 2023, Dinard. Concert Duo LUZ Chanson française humaniste , Rythm’n folk L’Ourse Médiathèque : Dinard Mercredi 20 décembre, 18h00 2023-12-20 18:00 Duo LUZ donne son p’tit récital « Entrée libre » Concert Chanson française humaniste , Rythm’n folk Mercredi 20 décembre, 18h00 1

https://mediatheques.cote-emeraude.fr/node/content/nid/391303 À l’occasion des fêtes de fin d’année

Duo LUZ donne son p’tit récital « Entrée libre« .

Mercredi 20 Décembre de18H à 19h à la Médiathèque L’Ourse, Dinard

Venez découvrir les deux artistes et leur répertoire tout public

Chanson Française Humaniste & Poétique

Les artistes vous présenteront aussi le projet Comédie Musicale Bantwana L’Ourse Médiathèque

2, place Newquay, Dinard, France

Tel 02 99 46 28 30

Ille & Villaine L’Ourse Médiathèque : 2 Place de Newquay, 35800 Dinard Saint-Énogat Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Détails Catégories d’Évènement: Dinard, Ille-et-Vilaine Autres Lieu L'Ourse Médiathèque : Adresse 2 Place de Newquay, 35800 Dinard Ville Dinard Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville L'Ourse Médiathèque : Dinard

L'Ourse Médiathèque : Dinard Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dinard/