Festival Jeux de Vagues – A l’aube du Romantisme Conférence Dansée : Bals et Pantomimes au Temps des Lumières par la Cie Divertmenty Le Balneum Dinard Catégories d’évènement: Dinard

Ille-et-Vilaine

Festival Jeux de Vagues – A l’aube du Romantisme Conférence Dansée : Bals et Pantomimes au Temps des Lumières par la Cie Divertmenty Le Balneum, 26 mai 2022 18:00, Dinard. Jeudi 26 mai, 18h00 Sur place Tarif plein 15€ Tarif réduit 10€ /Gratuit pour les – de 12 ans emeraude.en.musique@gmail.com Bals et Pantomimes au temps des Lumières Conférence dansée par la Compagnie Divertimenty Bals et Pantomimes au temps des Lumières

Conférence dansée dans le cadre du festival Jeux de Vagues Danse. Faire voir, goûter, toucher à la danse baroque. Depuis 2006, Guillaume Jablonka et sa compagnie Divertimenty proposent des démonstrations, dévoile les secrets des chorégraphies baroques et initie chacun au plaisir de la belle danse. Le Balneum 3 bis Bd Wilson 35800 Dinard 35800 Dinard Saint-Énogat Ille-et-Vilaine jeudi 26 mai – 18h00 à 19h00

Détails Heure : 18:00 - 19:00 Catégories d’évènement: Dinard, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Le Balneum Adresse 3 bis Bd Wilson 35800 Dinard Ville Dinard Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Le Balneum Dinard Departement Ille-et-Vilaine

Le Balneum Dinard Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dinard/

Festival Jeux de Vagues – A l’aube du Romantisme Conférence Dansée : Bals et Pantomimes au Temps des Lumières par la Cie Divertmenty Le Balneum 2022-05-26 was last modified: by Festival Jeux de Vagues – A l’aube du Romantisme Conférence Dansée : Bals et Pantomimes au Temps des Lumières par la Cie Divertmenty Le Balneum Le Balneum 26 mai 2022 18:00 dinard Le Balneum Dinard

Dinard Ille-et-Vilaine