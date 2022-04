Dinard : la fête de l’Europe – Table ronde Dinard Dinard Catégories d’évènement: Dinard

Dinard Ille-et-Vilaine « Ukraine : Le réveil de l’Europe ? » Animée par : Pascal VERDEAU, correspondant de France Télévisions à Bruxelles,

Participants : Marie-Pierre VEDRENNE, députée européenne, Alain LAMASSOURE ancien ministre,

président de l’Observatoire de l’enseignement de l’histoire en Europe (par visioconférence), Joachim

