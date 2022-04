Dinard : la fête de l’Europe – Diner Spectacle Dinard, 7 mai 2022, Dinard.

Animation musicale par le trio Cikadoj, le duo La Belle et le Blues et le trio jazz Singing in the Rennes

Prix : (dîner et spectacle) 100 € – Places limitées – Réservations : 06 08 51 35 96 histoirepatrimoinedinard@gmail.com – Chalet H&P du Marché.

Le bénéfice de la soirée sera reversé à l’UNHCR.

Samedi 7 mai 2022 – 20h30 – Casino Barrière

histoirepatrimoinedinard@gmail.com +33 6 08 51 35 96

