Dinard : la fête de l’Europe – Concert « l’Europe, Terre d’accueil », 6 mai 2022, .

Dinard : la fête de l’Europe – Concert « l’Europe, Terre d’accueil »

2022-05-06 – 2022-05-06

Le violoniste virtuose François PINEAU-BENOIS, accompagné au piano par Dimitri WEISSENBERG

Programme :

1. Nikolaï Tcherepnine (1873-1945) : Cadence Fantastique, Op. 42 bis

2. Alexandre Tcherepnine (1899 – 1977) : Sonate pour violon et piano, Op. 14

3. Igor Stravinsky (1882-1971) : Suite Italienne pour violon et piano

4. César Franck (1822-1890) : Sonate pour violon et piano, en la majeur FWV 8, mouvements 2 et 3.

Entrée : 15 € – Gratuit moins de 12 ans

Billetterie dans les espaces d’accueil de l’Office de Tourisme Dinard Côte d’Emeraude.

Vendredi 6 mai 2022 – 20h30 – Auditorium Stephan Bouttet

dernière mise à jour : 2022-04-26 par