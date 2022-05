Dinard : la fête de l’Europe – Concert-Lecture Dinard, 3 mai 2022, Dinard.

Dinard : la fête de l’Europe – Concert-Lecture Auditorium Stephan Bouttet 6, rue Sadi Carnot Dinard

2022-05-03 – 2022-05-03 Auditorium Stephan Bouttet 6, rue Sadi Carnot

Dinard Ille-et-Vilaine

Lectures de poème par 6 comédiens et intermèdes musicaux par Vincent Sarciaux.

1ère partie : Solidarité avec le peuple Ukrainien – Lecture de textes des poètes emblématiques ukrainiens Taras Chevtchenko et Ivan Franko et de poètes ukrainiens contemporains.

2ème partie : Littérature d’ici et d’ailleurs (Lamennais, Victor Hugo, Judith Gautier, Baudelaire et Chateaubriand). Intermèdes musicaux joués au piano par Vincent Sarciaux avec la participation instrumentale (saxophone, flûte, guitare) et chant de Sylvain Anne. Textes lus par six comédiens. Mise en scène de Vincent Spatari. Présentation : Christophe Pénot.

Réservations / billetterie :

Entrée : 10 € – Gratuit pour les scolaires, les étudiants et les réfugiés ukrainiens.

Histoire et Patrimoine – 7 rue Saint-Jean-Baptiste de la Salle 35800 – Dinard – mardi et jeudi de 14 h à 18 h

Chalet d’accueil H&P sur l’Allée du Marché les jours de marché – mardi, jeudi et samedi de 10 h 30 à 12 h 30

Le bénéfice de la soirée sera reversé à la Conférence Saint-Vincent de Paul de Dinard « Urgence Ukraine ».

Mardi 3 mai 2022 – 20h30 – Auditorium Stephan Bouttet

histoirepatrimoinedinard@gmail.com +33 6 08 51 35 96

dernière mise à jour : 2022-04-29 par