Dinard Ille-et-Vilaine Concert du Choeur Viesna de Brest (35 choristes – chants religieux et profanes slaves) En hommage au peuple ukrainien avec en conclusion la chanson-fétiche du folklore ukrainien « Chornobryvtsi » et l’Hymne à la Joie Entrée : 12 € – Gratuit moins de 12 ans et réfugiés ukrainiens.

