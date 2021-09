Dinard Dinard Dinard, Ille-et-Vilaine Dinard Fait Son Cinéma – Sorry we missed you Dinard Dinard Catégories d’évènement: Dinard

Ille-et-Vilaine

Dinard Fait Son Cinéma – Sorry we missed you Dinard, 28 septembre 2021, Dinard. Dinard Fait Son Cinéma – Sorry we missed you 2021-09-28 – 2021-09-28 Salle Stéphan Bouttet 6 Rue Sadi Carnot

« Dinard Fait Son Cinéma », aussi appelé le « pré-festival » est un temps fort du Dinard Festival du Film Britannique. Les trois jours précédant l'ouverture officielle du festival, trois projections gratuites sont organisées. Tous ces films sont diffusés en version originale sous-titrée français. Ce mardi 28 septembre, le film à l'affiche est "Sorry we missed you" de Ken Loach Le synopsis : Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à Newcastle. Leur famille est soudée et les parents travaillent dur. Alors qu'Abby travaille avec dévouement pour des personnes âgées à domicile, Ricky enchaîne les jobs mal payés ; ils réalisent que jamais ils ne pourront devenir indépendants ni propriétaires de leur maison. C'est maintenant ou jamais ! Une réelle opportunité semble leur être offerte par la révolution numérique : Abby vend alors sa voiture pour que Ricky puisse acheter une camionnette afin de devenir chauffeur-livreur à son compte. Mais les dérives de ce nouveau monde moderne auront des répercussions majeures sur toute la famille… Mardi 28 septembre – à 20 h 30 – Auditorium Stéphan Bouttet

