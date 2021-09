Dinard en fête à Saint-Alexandre Dinard, 12 septembre 2021, Dinard.

En plein cœur de Saint-Alexandre, les équipes du Centre social “L’Escale” en concertation avec les habitants animent leur ville et célèbrent leur quartier

> Depuis plus de 20 ans un rendez-vous convivial de la rentrée pour tous les Dinardais.

> Spectacles, jeux et ateliers pour petits et grands animent cette journée festive.

> Port du masque obligatoire et respect des mesures de distanciation physique, pas de restauration sur place

Appel à candidatures

Lectures, poésies, chant, théâtre, danses, performances

Vous êtes musiciens, avez un groupe de musique amateurs (6 personnes maximum) ou vous avez un autre talent comme la magie, danse, lecture…

Et vous avez envie de vous produire sur scène?

La ville de Dinard lance un appel à candidature pour «Dinard en Fête à Saint Alexandre» le dimanche 12 septembre de 12h30 à 14h.

La date limite pour l’envoi des dossiers est fixée au vendredi 13 août 2021.

Chaque dossier doit être complet, les critères de sélection seront basés sur la créativité, l’originalité et la cohérence.

Les résultats seront annoncés le 28 août 2021.

Éléments à fournir (les formulaires sont à télécharger sur le site internet)

• Le formulaire d’inscription complété

• Une autorisation parentale pour les mineurs

• L’autorisation de captation et de diffusion de l’image et de son (droit à l’image et de diffusion)

• Un dossier présentant l’artiste ou le groupe, ses productions et/ou liste des reprises

• Tout document permettant de visionner la prestation proposée du ou des candidats : liens, internet, un CD, fichier, mp3 ou clé USB permettant d’écouter des pistes audios.

L’objectif est de développer la pratique artistique et culturelle en facilitant l’accès à la scène et de découvrir les talents de la Ville, favoriser ainsi la rencontre entre les artistes, les oeuvres, les lieux et les publics.

Modalités d’inscription

Par mail – centre.social@ville-dinard.fr

Par courrier – SPOT : 2 rue de la Saudrais – 35800 Dinard

Dimanche 12 septembre – de 12h à 18h30 – Parc de Saint-Alexandre

+33 2 99 46 47 70 http://www.ville-dinard.fr/

