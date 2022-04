Dinard Comedy Festival : Rencontre avec KOSH Pleurtuit, 28 avril 2022, Pleurtuit.

Dinard Comedy Festival : Rencontre avec KOSH Le Tertre Esnault FNAC de Pleurtuit Pleurtuit

2022-04-28 – 2022-04-28 Le Tertre Esnault FNAC de Pleurtuit

Pleurtuit Ille-et-Vilaine Pleurtuit

Venez découvrir les secrets du beatbox avec KOSH et profiter d’une performance en live !

Ce sera aussi l’occasion de tenter de gagner des places pour son spectacle “Faut pas louper l’KOSH” à Dinard (Théâtre Stéphan Bouttet) le vendredi 29 avril à 14h30 !

Kosh est bien connu du milieu du beatbox. Il met aujourd’hui ce talent au service d’un spectacle d’humour.Dès son plus jeune âge, Kosh s’initie au piano mais se rend rapidement compte que les beatboxers et les graffeurs célèbrent l’art de rue, lui aussi veut en être. Tandis que la majorité de ses amis rappaient, Kosh les accompagnait à la rythmique, en reproduisant les sons d’instruments. Il a même réussi à remporter un battle de DJ sans platines !Son projet solo démarre en 2009 avec quelques dates clés, comme le Festival Attention les feuilles ! (74), Woodstowers (69) ou encore l’Estival (78). Mais, vite pris par l’ampleur de la tournée de la chanteuse Karimouche dans laquelle il s’est engagé, il marque une pause pour se produire pour plus de 300 dates à ses côtés jusqu’en 2017. Il poursuit son parcours en s’investissant pleinement dans son seul en scène, signe avec Blue Line productions et collabore avec Etienne De Balasy pour la mise en scène et la co-écriture de son spectacle. Kosh connaît ensuite un succès au Festival d’Avignon Off en 2019 et dans les lieux les plus mythiques comme L’Olympia à Paris, Le Sébastopol à Lille ou encore la Bourse du Travail à Lyon. Et après un passage par le festival Voo du rire en Belgique pour un gala télé, plusieurs mois au Point Virgule et une pause d’un an et demi qu’il a mis à profit pour partager des vidéos humoristiques sur la toile faisant des millions de vues …

Jeudi 28 avril 2022 – 17:30 – FNAC de Pleurtuit

edr2008@gmail.com http://www.dinard-comedy-festival.fr/

Le Tertre Esnault FNAC de Pleurtuit Pleurtuit

