Dîner musical au Printania en compagnie des artistes du BarokOpera, où la musique ponctue le menu. Réservation conseillée auprès du restaurant (02 99 46 13 07) Dimanche 31 octobre 2021 – 19h00 – Hôtel Printania +33 7 82 70 45 43 http://www.arma-opera.com/

