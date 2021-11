Dinard Dinard 35800, Dinard Dinard BarokOpéra Festival : Happening sur le marché Dinard Dinard Catégories d’évènement: 35800

Dinard

Dinard BarokOpéra Festival : Happening sur le marché Dinard, 2 novembre 2021, Dinard. Dinard BarokOpéra Festival : Happening sur le marché Place du marché Place Rochaid Dinard

2021-11-02 – 2021-11-02 Place du marché Place Rochaid

Dinard 35800 Animation musicale surprise sur le marché de Dinard par la Cie BarokOpera. Gratuit Mardi 2 novembre 2021 – 10h30 – Place du marché Animation musicale surprise sur le marché de Dinard par la Cie BarokOpera. Gratuit Mardi 2 novembre 2021 – 10h30 – Place du marché Place du marché Place Rochaid Dinard

dernière mise à jour : 2021-10-29 par

Détails Catégories d’évènement: 35800, Dinard Autres Lieu Dinard Adresse Place du marché Place Rochaid Ville Dinard lieuville Place du marché Place Rochaid Dinard