Dinard BarokOpéra Festival : Concert Barok en automne 2021-11-01 18:00:00 – 2021-11-01 Église Saint-Bartholomew 6 Avenue Georges Clemenceau

Dinard Ille-et-Vilaine

Dinard Ille-et-Vilaine Dans le cadre du festival, le Barokopéra propose un concert intitulé “Barok en automne” à l’Église anglicane Saint-Bartholomew. Tarifs :

Plein Tarif : 15 €

Tarif réduit : 10 € (Minimas sociaux, Enora, Situation de handicap, demandeurs d’emploi sur présentation du justificatif à l’entrée du spectacle)

