2 harpistes proposeront un concert et un atelier découverte de la harpe au public de la médiathèque.

Marjan De Haer, harpiste internationale

Marjan De Haer, harpiste internationale, spécialiste des harpes baroque et classique, membre de l'orchestre Anima Eterna de Jos van Immerseel en Belgique et d'autres grands orchestres de musique ancienne, sera à Dinard pour se produire pendant l'opéra Le Gardien de Phare ainsi que le concert Barok en Automne du 1er Dinard BarokOpera Festival. A la médiathèque, elle jouera sur sa harpe française originale Erard des années 1800, dévoilant quelques secrets des grandes harpistes de l'époque de (la reine) Marie-Antoinette et (de l'impératrice) Joséphine.

Morgane Grégory, à la Harpe celtique :

Morgane Gregory, Nouveau Talent du 1er Dinard BarokOpera Festival, se produira lors d'animations, ateliers et concerts pendant toute la durée du festival. Elle accompagnera par ses improvisations la narration de l'Opéra en Famille: Le Gardien de Phare .(jeudi 4 novembre à 14h30). A la médiathèque, elle fera découvrir différentes facettes de la harpe celtique.

Mardi 2 novembre 2021 – 18h00 – Médiathèque l'Ourse

+33 7 82 70 45 43
http://www.arma-opera.com/

