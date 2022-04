Festival Jeux de Vagues – Conférence : La musique au cœur de la pensée : des Lumières au Romantisme par Eric Francalanza Auditorium Stephan Bouttet Dinard Catégories d’évènement: Dinard

Festival Jeux de Vagues – Conférence : La musique au cœur de la pensée : des Lumières au Romantisme par Eric Francalanza Auditorium Stephan Bouttet, 27 mai 2022 14:00, Dinard. Vendredi 27 mai, 14h00 Sur place Tarif plein 15€ Tarif réduit 10€ http://www.festival-jeux-de-vagues.com Éric Francalanza éclaire le contexte historique dans lequel émergent, à partir de 1730 des évolutions esthétiques, tant en littérature, en peinture qu’en musique, à l’origine du courant romantique. Dans le cadre du Festival Jeux de Vagues, Éric Francalanza viendra éclairer le contexte historique dans lequel émergent, à partir de 1730 des évolutions esthétiques, tant en littérature, en peinture qu’en musique, qui donneront naissance au grand courant romantique du XIXe siècle.

Au siècle des Lumières, la musique accompagne l’évolution de la pensée, elle en est même tout à la fois l’instrument et la matière. Il semble d’ailleurs qu’elle acquiert un statut nouveau à cette époque. Elle se chante dans les rues, à l’Opéra et au petit Trianon, se joue dans les salons comme dans la chambre des rois, se peint dans les trumeaux comme dans les tableaux des grands maîtres, se donne à voir dans les planches de l’Encyclopédie comme sur les planches des théâtres de société, de la cour ou de la ville, joue une partition ? uide et signi ? ante dans les œuvres littéraires, orchestre des querelles qui scandent les grands moments de la vie intellectuelle, tant son existence est indissociable de la sociabilité de cette époque. Bref, elle suit le rythme haletant d’un temps où va peu à peu se faire jour une véritable révolution esthétique, qu’on appelle le Romantisme. Auditorium Stephan Bouttet 6 rue Sadi Carnot 35 800 DINARD 35800 Dinard Saint-Énogat Ille-et-Vilaine vendredi 27 mai – 14h00 à 15h00

Détails
Heure : 14:00 - 15:00
Lieu
Auditorium Stephan Bouttet
Adresse
6 rue Sadi Carnot 35 800 DINARD
Ville
Dinard

